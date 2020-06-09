【外匯點評】中信銀行：經濟萎縮不利澳元

澳洲央行維持現金利率於紀錄低位0.25厘不變，符合市場預期，但隨着第2季逐步重啟經濟，預料衰退程度或低於之前預期。澳洲統計局數據顯示，第一季國內生產總值(GDP)按季萎縮0.3%，為9年來首次。而按年計增速降至1.4%。此外，4月零售銷售經季節調整後按月銳減17.7%，創歷來最大跌幅，限制澳元從五個月高位0.7010美元回落。

美國勞工部公布5月非農業職位增250.9萬個，好於預期減少800萬個；而失業率由原來的13.3%向上修正為16.3%，但仍好於市場預期的19.8%。報告中反映因疫情而被臨時裁減的270萬工人復職。美滙指數升0.29%，報96.96。

展望本周焦點將是美國聯儲局的議息會議。市場相信聯儲局不會在利率政策作出改動。但關注主席鮑威爾在會後向記者發表的評論，基於上周好於預期的就業數據，鮑威爾如何評估美國經濟前景。雖然澳元自今年谷底累升約27%，遠超同屬商品貨幣的加元和新西蘭元；但上月中國內地禁止澳洲牛肉進口，又對部分貨品加徵稅項，兩國貿易關係仍屬一大困擾，將限制澳元表現，市場預期澳元或將回落至0.6800美元水平。

中信銀行(國際)

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