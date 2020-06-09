【樓市響警】香港租金跌幅全球第五　樓價恐挫兩成

香港繼續成為全球樓價最貴城市，根據測計師行世邦魏理仕發表的研究報告顯示，香港平均樓價去年以125萬美元(約975萬港元)在全球39個重點城市居首，然而，樓價升幅按年收窄近一個百分點至4.7%，租金更錄得全球第5大跌幅！專家相信，有關數字與去年中起發生的暴力社會衝突不無關係，再加上疫情等負面消息困擾，未來兩年樓價跌幅或達兩成。

該測計師行經已是連續第6年發表《全球生活報告》，本次報告顯示，全球住宅價格最高的十大城市中有一半位於亞洲，香港樓價拋離第2位的慕尼黑逾25萬美元(近200萬港元)。新加坡排名按年降一位至第3位，平均樓價91.5萬美元(約713.7萬港元)。而上海、深圳和北京(城區)分列第4、第5和第6位。

負責上述報告的該行住宅研究部主管Jennet Siebrits表示，報告以2019年樓價和情況作基準，當時新冠肺炎尚未困擾市場。不過，該報告已覆蓋去年香港的動盪情況，雖然暫時未見有公司從香港大規模撤出，但為由海外到香港工作的人士製造了擔憂。去年香港本地生產總值(GDP)顯著收縮，樓宇成交量亦下跌3%，該報告直言，疫情和潛在的社會動盪，未來或對香港住宅市場造成破壞。

對於香港住宅平均價蟬聯全球最貴，但升幅按年收窄不少，資深投資者陳清白認為，目前市場上充斥大量負面消息，包括經濟下滑、新冠疫炎疫情未減退，而且「港版國安法」推出，估計未來一至兩年整體住宅樓價將會反覆向下，跌幅約達一至兩成。

他又指出，近日有部分私人屋苑成交價做好，甚至破頂，情況並不合理。陳氏解釋，現時市場不少推出放租的物業，叫租水平已顯著回落，絕對難以支持如此高昂的樓價。他又補充，近年大部分地產物業，如舖位、商廈及車位，資產價格通通向下，沒有理由只有住宅獨善其身。

普縉集團執行董事及企業發展部總監(估值及物業管理)張聖典亦表示，目前整體經濟表現略差，而且市場上仍有多項不穩定性因素存在，故相信未來樓市走勢中性偏淡。他估計截至年底前，住宅樓價及租金都有機會出現調整。

此外，報告亦提到，香港亦是全球租金最貴地方之一，2018和2019年都維持在第三位，低於第一、二位的紐約和阿布扎比，然而，香港的租金卻由2018年按年增長8%，變為去年下跌1.7%至每月平均2,682美元(約2.09萬港元)，為全球租金跌幅第5大的地方。跌幅一至四位的城市分別為杜拜、吉達、悉尼、利雅得。

資深財經專家林一鳴表示，租金下跌或由香港失業率(最新為5.2%)所帶動。當中肺炎疫情及暴力示威等事件等，主要影響餐飲、旅遊及零售行業，以低收入人士較多，這些人未必全部有能力置業，並且以租樓為主。租金下跌看似對租樓人士是佳音，可是「未來可能無咗份工」，能否繼續交租成為疑問。

【生活成本高企 一杯咖啡售36元】

除了住宅相關價格，是次《全球生活報告》亦對一些日常消費數據進行調查。在十大樓價最貴城市之中，香港同時也是平均月薪最高的城市，折合每月為3.96萬港元，高於第二位慕尼黑的3.73萬港元及第三位新加坡的2.57萬港元。

可是，香港的生活成本亦相對不菲，如一杯咖啡的平均價格約為36.1港元左右，在全球39個重點城市位列「最貴咖啡榜」第4位，與排名首位的杜拜價格只差2.7港元。

而香港的平均健身會費以每月582港元，在十大樓價最貴城市排第2位，雖較新加坡的748港元便宜，但卻比紐約的555港元昂貴，也較上海、北京、巴黎的349至418港元高出不少。

惟幸於香港中等檔次餐廳兩人用餐費用約為400港元，於39個重點城市中位列第22位，於上述十大樓價最貴城市中排第6位，也顯著低於首位紐約的702港元。

有分析員表示，如香港的生活成本相較國際持續高昂，但另方面月薪有下跌趨勢的話，將令人才轉往其他地方工作，削弱香港的競爭力。

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