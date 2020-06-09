【市前重點睇】道指升461點　油價回吐3%

●美匯指數跌至96.61，離岸人民幣(CNH)高見7.0598，港匯觸及7.75，美元兌日圓處108.4，歐元企1.13，英鎊升上1.27。金價於1,700美元關上落。布油跌至40.8美元，紐油低見38.12美元。道指期貨上升。

●美國10年期國債孳息率跌2點子，報0.8752厘。

●港股ADR指數收報24,951點，升174點。

●即月恒生指數夜期收報24,874點，升129點，高水97點，成交18,932張。

●紐約7月期油收報每桶38.19美元，跌1.36美元或3.44%；布蘭特8月期油收報每桶40.8美元，跌1.5美元或3.55%。

-沙特阿拉伯將在6月底結束該國的額外自願減產行動，沙特能源大臣稱這是需求增強的明確信號。

●紐約8月期金收報每安士1,705.1美元，升22.1美元或1.3%。

●世界銀行表示，由於新冠肺炎疫情，今年全球國內生產總值(GDP)可能收縮5.2%，為二戰以來最慘。

●英倫銀行首席經濟學家Andy Haldane表示，新冠肺炎疫情導致全英經濟活動「崩潰」。

●歐洲央行行長拉加德：歐央行擴大資產購買影響絕對正面。

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