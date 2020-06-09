【市前重點睇】道指升461點 油價回吐3%
2020年06月09日 07:56
東網電視更多新聞短片
●美匯指數跌至96.61，離岸人民幣(CNH)高見7.0598，港匯觸及7.75，美元兌日圓處108.4，歐元企1.13，英鎊升上1.27。金價於1,700美元關上落。布油跌至40.8美元，紐油低見38.12美元。道指期貨上升。
●港匯再觸發7.75強方兌換保證，金管局沽出36.58億港元，銀行體系結餘周三升至1,138.17億元。 https://bit.ly/2UqbGz7
●道指收報27,575點，升461點或1.7%，連升6日；標指收報3,232點，升38點或1.2%，年內累計轉升；納指再創收市新高。收報9,924點，升110點或1.13%。 https://bit.ly/3h51RQN
●美國10年期國債孳息率跌2點子，報0.8752厘。
●港股ADR指數收報24,951點，升174點。
●即月恒生指數夜期收報24,874點，升129點，高水97點，成交18,932張。
●紐約7月期油收報每桶38.19美元，跌1.36美元或3.44%；布蘭特8月期油收報每桶40.8美元，跌1.5美元或3.55%。
-沙特阿拉伯將在6月底結束該國的額外自願減產行動，沙特能源大臣稱這是需求增強的明確信號。
●紐約8月期金收報每安士1,705.1美元，升22.1美元或1.3%。
●英國富時100指數收報6,472點，跌11點或0.18%；法國CAC指數收報5,175點，跌22點或0.43%；德國DAX指數收報12,819點，跌28點或0.22%。 https://bit.ly/2MCJl4q
●世界銀行表示，由於新冠肺炎疫情，今年全球國內生產總值(GDP)可能收縮5.2%，為二戰以來最慘。
●英倫銀行首席經濟學家Andy Haldane表示，新冠肺炎疫情導致全英經濟活動「崩潰」。
●歐洲央行行長拉加德：歐央行擴大資產購買影響絕對正面。
●港樓均價千萬，蟬聯最貴城市。 https://bit.ly/2MFfsjT
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！