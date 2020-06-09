康寧傑瑞製藥夥賽諾菲就治療乳腺癌產品戰略合作
2020年06月09日 07:59
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康寧傑瑞製藥(09966)公布，其全資附屬江蘇康寧傑瑞與賽諾菲(中國)訂立獨家選擇權協議以進行戰略合作，通過聯合賽諾菲用於人表皮生長因子受體2(HER2)呈陽性的乳腺癌(HER2+乳腺癌)患者的產品泰索帝®，以推進KN026(一種抗HER2的基於Fc的雙特異性單克隆抗體﹝BsAb﹞)的臨床研究。
根據該協議，江蘇康寧傑瑞負責正在進行中的KN026臨床試驗以及KN026和泰索帝®的新聯合研究。賽諾菲負責向江蘇康寧傑瑞提供一定數量的泰索帝®，以進行預期的聯合研究。江蘇康寧傑瑞有權享有任何及所有研發計劃的所有權利、法定權及權益。
在遵守該協議條款和條件的前提下，賽諾菲獲授獨佔期限，在達成若干臨床方面的里程碑後，可在全球各地對KN026的研究、開發、製造、供應及或商業化的獨家授權進行商討。
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