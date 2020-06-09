康寧傑瑞製藥夥賽諾菲就治療乳腺癌產品戰略合作

根據該協議，江蘇康寧傑瑞負責正在進行中的KN026臨床試驗以及KN026和泰索帝®的新聯合研究。賽諾菲負責向江蘇康寧傑瑞提供一定數量的泰索帝®，以進行預期的聯合研究。江蘇康寧傑瑞有權享有任何及所有研發計劃的所有權利、法定權及權益。

在遵守該協議條款和條件的前提下，賽諾菲獲授獨佔期限，在達成若干臨床方面的里程碑後，可在全球各地對KN026的研究、開發、製造、供應及或商業化的獨家授權進行商討。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626