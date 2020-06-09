【股民熱話】經濟寒冬　擺地攤與失業浪潮…

從經濟角度討論，以香港為例，攤地攤是上世紀二戰後的事，經濟尚在復原期，但時局回穩，人口開始膨脹，要搵份工並唔容易，結果就有唔少人都靠做「小販」養活一家十口八口，其特點是基本上沒涉甚麼行政程序，發揮小商販靈活變通和創造能力，多勞多得。

到了其後經濟起飛，工搵人取代人搵工，加上城市管理配合經濟發展，「小販」都變小商戶搬上市政大樓，且有執法人員負責「抄牌」免小販阻街，擺攤銷售只是偶爾在某些街角見到，又或者在一些舊區清晨會有些售賣二手貨的地攤而已，集體的擺攤售賣場面早已不再。

這些年，港府亦曾推出美食車，類似擺地攤概念，但由於涉及太繁鎖的行政程序，扭曲了「地攤經濟」的原意，結果註定是失敗，勞民傷財！

如今內地提出「地攤經濟」，也正值經濟景氣不太好的時候。面對外貿訂單不繼，內部需求疲弱，工作職位減少，大量民工失業是一個大問題。雖然，這些年電子商貿打破營商模式，幫了不少新一代創業，但不少三、四線城市尤其農村，在地理位置、配套、文化、習慣等等方面有限制，推動「地攤經濟」，也許就是鼓勵大家面對失業尋求自救途徑，反正別去拿失業救濟金，皆因地方政府財政都相當緊絀，就擺擺地攤，餐搵餐食，希望能夠捱過苦日子…

當然，「地攤經濟」並不適合一線城市，畢竟一線城市的建設較先進，人均收入及工作機會都會較三、四線城市佳，實際上也不需要以擺地攤來刺激經濟，故見北京市城管執法部門表示，將依法嚴查佔道擺攤違法行為，免不利「首都」形象，也不無道理，但又不一定等於要完全否定「地攤經濟」。

事實上，依照內地官員最新指出，六億人口收入僅千元人民幣，「地攤經濟」正正適合這些低收入人群，只是政策必須因地制宜，不能一概而論。這一定程度反映，這些年內地資產價格上升，創造了可觀的財富，可分布並不平均，致使逾四成人口仍處於低收入狀態。如今內地面對外憂內患，要實現「全面小康社會」目標，仍須努力。經濟須要繼續深耕，緊絀的資源是否須要因應實際形勢作更好的調節，以更有效運用集中應對當前的經濟逆境，倒值得深思。

東網財經專欄作者 帥哥

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