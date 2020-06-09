【專家點評】陳正犖：中美博弈升級　審視投資部署

憧憬經濟重啟之際，中美關係轉趨緊張。美國先借公共衞生危機「開火」，再限制華為使用美國軟件及技術，美國參議院又通過議案或導致中概股退市，更重要的是，美國就香港議題威脅或制裁中國官員。

中美角力由經濟、金融層面升級至主權層面，對市場氣氛影響漸增，預料未來幾個月將持續，我們預計內地及香港股市於中美摩擦升溫期間或跑輸，但可能再浮現長線投資機會。

首先，恒生指數市帳率已較歷史平均水平低出一個標準差，若中資企業美國預託證券被針對，而再下試早前低位，可能吸引資金趁低吸納。

第二，市場或逐步適應中美關係變化，參考2018年貿易戰揭幕時，MSCI中國指數曾累跌33%，人民幣貶值11%，及後2019年貿易戰顯著升溫，被美國加徵關稅的中國貨值由2,500億美元擴大至3,600億美元，有效稅率由6%提高至14%，加徵的關稅較2018年更多，惟當時MSCI中國指數累跌17%，跌幅較2018年少一半，可見市場反應或隨時間淡化。

第三，內地目前政策支持力度遠高於兩年前，首季信貸擴張規模達到9.8萬億元人民幣，人大會議亦預告貨幣政策將保持鴿派，相信有助緩衝日後中美摩擦的負面影響。我們預期中國將繼續聚焦內需及科技發展，相關行業盈利有望保持高速增長，如果股價因為兩國矛盾加劇而下跌反而造就投資機會。

中美關係時近時遠並非新鮮事，1949年後約20年，因為韓戰、台灣及核彈問題而關係惡化，直至六十年代後期，中國與蘇聯出現摩擦，拉近了與美國關係，其後20年出現了乒乓外交、尼克遜訪華、確立一個中國原則等。隨着蘇聯解體削弱了中國的戰略價值，中美關係再生變數。

不過，雙方繼續建立經濟合作關係，中國並於2001年加入世貿，再次迎來與美國的甜蜜期，逐步發展成全球第二大經濟體及美國國債最大的支持者。

最近十年，美國前總統奧巴馬宣布重返亞洲策略，特朗普接任總統後進一步鞏固對華鷹派的勢力，中美角力戲碼再次在國際舞台上演。回顧歷史，投資者或更清楚明白，大國關係沒有永結同心，亦沒有交惡到底，大概在未來十年，我們也要適應在這種博弈下游走。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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