【專家點評】古勝：蒙牛乳業有望追落後？
2020年06月09日 08:30
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港股由5月後旬的低位22,519點，反彈至尋日最高見25,018點，其間最多升約2,499點，可惜的是，尋日最終幾近平收報24,776點，成交額約1,293億元。其實，恒指近日升幅算係唔錯，或需少少時間整固，短線支持位暫為24,600至24,800點。唔穿的話，後市好有可能繼續買番上去，隨近日持續有錢流入香港炒中概股回流第二上市，呢股熱潮可能延續至月中打後，建議早前有貨者繼續坐定定，個市仲有機會輪流炒。但依家先入市，就要小心衡量注碼及風險。
既然高追相對危險，不如喺落後板塊中尋寶。蒙牛乳業(02319)為藍籌股之一，主打內需市場，雖然受外圍經濟影響相對細，但亦要提防內地經濟進一步萎縮導致其營運困難，因此要嚴守止蝕。
大行大和早前下調蒙牛乳業的2020至2022年的收入預測，憂慮其在嬰兒配方奶粉市場的市佔率進一步下跌；以及可能因人民幣貶值而有較高的財務成本及海外業務成本。目標價微降至31.4元，投資評級下調至「跑贏大市」。另花旗則相當睇好蒙牛，預期蒙牛第二季及上半年銷售均錄正增長，高於市場預期。維持蒙牛「買入」評級，目標價睇39.05元。
再睇走勢，蒙牛近月低位見於3月13日的24.35元，其後股價反覆向上，形成明顯升軌，近日股價似再回調，可考慮跌至50天線28元的支持位小注博入，上望31元，向下跌穿26元止蝕。
東網財經專欄作者 古勝
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以下公司公布第三季業績
德利機械 (08142)
以下公司除淨
中華煤氣(00003) 末期息23仙,紅股二十送一
友成控股(00096) 末期息人民幣1.3分
新濠國際(00200) 末期息3.01仙
大悅城地產(00207) 末期息4仙
葉氏化工(00408) 末期息13仙
中國食品(00506) 末期息人民幣4.4分
亞洲水泥(中國)(00743) 末期息人民幣50分
摩比發展(00947) 末期息2仙
台州水務H(01542) 末期息人民幣16分
東陽光藥H(01558) 末期息人民幣30分,紅股一送一
華禧控股(01689) 末期息4仙
招金礦業H(01818) 末期息人民幣4分
天寶集團(01979) 末期息2.8仙
中梁控股(02772) 末期息32.8仙
融信中國(03301) 末期息60仙
中信建投証券H(06066) 末期息人民幣23.5分
天源集團(06119) 末期息人民幣3.2分
中國光大銀行H(06818) 末期息人民幣21.4分
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