【專家點評】古勝：蒙牛乳業有望追落後？

港股由5月後旬的低位22,519點，反彈至尋日最高見25,018點，其間最多升約2,499點，可惜的是，尋日最終幾近平收報24,776點，成交額約1,293億元。其實，恒指近日升幅算係唔錯，或需少少時間整固，短線支持位暫為24,600至24,800點。唔穿的話，後市好有可能繼續買番上去，隨近日持續有錢流入香港炒中概股回流第二上市，呢股熱潮可能延續至月中打後，建議早前有貨者繼續坐定定，個市仲有機會輪流炒。但依家先入市，就要小心衡量注碼及風險。

大行大和早前下調蒙牛乳業的2020至2022年的收入預測，憂慮其在嬰兒配方奶粉市場的市佔率進一步下跌；以及可能因人民幣貶值而有較高的財務成本及海外業務成本。目標價微降至31.4元，投資評級下調至「跑贏大市」。另花旗則相當睇好蒙牛，預期蒙牛第二季及上半年銷售均錄正增長，高於市場預期。維持蒙牛「買入」評級，目標價睇39.05元。

再睇走勢，蒙牛近月低位見於3月13日的24.35元，其後股價反覆向上，形成明顯升軌，近日股價似再回調，可考慮跌至50天線28元的支持位小注博入，上望31元，向下跌穿26元止蝕。

東網財經專欄作者 古勝

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