【專家點評】陳蓓敏：中芯集資助業務發展 可候低吸納
2020年06月09日 09:00
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美國上周五(5日)公布非農職位增加250.9萬份，遠較市場預期為佳，投資者對美經濟復甦見信心表現，華爾街三大指數走俏。納指更創新高於9,845點。道指上周五更曾升千點，重返27,000點水平以上，和年初高位，恰恰只差千點落後。9月將是總統候選人辯論會，特朗普當然希望以金融市場證其功績。
全國人大會議通過「港區國安法」後，港股在6月初裂口高開，由低位23,539點，上周累升1,200點，昨更曾突破25,000點關口。美國有意加強監管中概股，眾企業分分轉軚於香港作第二上市或回歸A股，港交所(00388)創新高後，在300元關口前先行熱身一番。緊接網易(09999)，京東(09618)昨日起招股上市，看好國內龐大電商平台，京東亦是一個機會選擇。
美國不斷對中國電訊設備商採取出口管制新例。為面對晶片戰，中芯國際(00981)早前公布，獲得國家集成電路基金II和上海集成電路基金II，在旗下中芯南方增資，分別15億美元和7.5億美元，合共計22.5億美元。中芯南方主要生產12英吋晶圓廠。在晶片戰略層面，毫無疑問中芯是受惠。除尋得投資者投資，集團亦正計劃科創版上市，投資者預期上市程序順利，有助集團未來發展和估值。建議候低吸納，目標睇23港元，向下止蝕17元。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。作者及其客戶持有港交所)
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