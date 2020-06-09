【專家點評】陳蓓敏：中芯集資助業務發展　可候低吸納

美國上周五(5日)公布非農職位增加250.9萬份，遠較市場預期為佳，投資者對美經濟復甦見信心表現，華爾街三大指數走俏。納指更創新高於9,845點。道指上周五更曾升千點，重返27,000點水平以上，和年初高位，恰恰只差千點落後。9月將是總統候選人辯論會，特朗普當然希望以金融市場證其功績。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。作者及其客戶持有港交所)

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