【全球攬炒】美國5月財赤料倍增　逾十年經濟增長結束

美國國會預算辦公室(CBO)預期，5月份聯邦政府財政赤字擴大至4,240億美元(約3.3萬億港元)，按年增逾1倍。本財年(2019年10月1日至2020年9月30日)首8個月的財政赤字總額達1.9萬億美元，遠遠高於去年同期的7,390億美元。

過去12個月，美國財政赤字與國內生產總值(GDP)之比則升至10%，創下2010年2月以來的最高水平。CBO預計，到本財年結束，美國的財政赤字可能高達2.7萬億美元，大幅超過上次經濟衰退時創下的紀錄。

5月份計，料政府支出增長53%，至5,980億美元，主要是由於在疫情導致經濟普遍停擺的情況下，國會採取大規模救助措施所致。另料收入按年少25%，降至1,750億美元，因隨着失業率高企，政府收到的所得稅亦減少，而且國會還推出一些新的稅收減免或延遲政策。

事實上，自新冠肺炎疫情爆發以來，美國國會先後通過4輪經濟紓困計劃，總額近2.9萬億美元。其中包括失業救濟金、刺激支票、小企業貸款，以及對航空公司的援助等。

疫情以及扼制措施同樣嚴重衝擊美國經濟。4月份該國失業率飆升至創紀錄的14.7%，創上世紀30年代經濟大蕭條以來的最高。至於首季GDP由去年第四季增長2.1%，轉為收縮4.8%，創2008年以來最差。

美國國家經濟研究局(NBER)指出，美國經濟早在2月便進入經濟衰退。NBER旗下的商業周期測定委員會(Business Cycle Dating Committee)認為，大流行病和公共衞生應對政策已導致經濟衰退，就業和生產前所未有的下滑，以及對整體經濟的廣泛影響，足以被認定為衰退，即使其持續時間比此前的經濟衰退更短。這意味着持續了128個月的歷史性增長周期終結。此前的紀錄是1991年3月至2001年3月連續120個月錄得增長。

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