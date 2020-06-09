港股重上兩萬五關　蒙牛飆逾8%　汽車股做好

港股升幅擴至超過300點，恒生指數重上兩萬五大關，至25,108點的近3個月高位，進一步回補3月12日遺留的下跌裂口。國企指數升過百點，主板成交280億港元。

蒙牛乳業曾飆8.5%，高見31.7元，是表現最佳藍籌。集團預期上半年純利將按年跌45%至60%，惟現有可比業務的營業收入較按年恢復雙位數增長；全國的生產基地均已全面復工復產，現金流和庫存恢復到健康水平。

滙豐控股高開低走，暫倒跌0.1%，失守41元。其他重磅藍籌跟隨大市上升，中國移動漲2.2%；友邦保險升1.5%；工商銀行升1.1%；中國平安升0.8%；建設銀行升0.6%。

「ATM」三大科網股靠穩；騰訊升0.3%；阿里巴巴及美團點評升0.5%及0.1%。小米集團跑贏，股價飆近3%。

憧憬車市復甦，吉利汽車連升第7日，股價飆4.7%。其他汽車股全線上升，長城汽車漲2.8%；比亞迪股份升2%；廣汽集團、東風集團升1%至1.5%。另外，生產汽車玻璃的信義玻璃飆6%。

【09:21】騰訊靠穩 金融及地產股撐市

承接美股升勢，港股開市升129點或0.52%，恒生指數報24,906點；國企指數高開38點或0.39%，報10,047點。

金融及地產股繼續撐市，滙豐控股及友邦保險升0.5%及1%；恒生銀行升0.7%。領展升1.3%；恒基地產及新鴻基地產升1.1%。

大型科網股普遍做好，騰訊升0.4%報432港元；阿里巴巴及小米集團升0.2%及1.2%；美團點評繼續回吐，開市跌1.1%報153元。

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