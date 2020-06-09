【全球攬炒】中國對澳洲投資去年銳減58%　創12年新低

畢馬威與澳洲悉尼大學聯合發布調查報告顯示，2019年中國對澳洲的投資銳減58%，至35億澳元(約189億港元)，是2007年以來新低。在2018至2019財年，中國與澳洲雙邊貿易額增長21%，至創紀錄的2,350億澳元(約1.27萬億港元)，但交易數量則跌43%，由上一個財年的74宗，跌至42宗。

悉尼大學商學院及中國研究中心教授Hans Hendrischke表示，中國對澳洲的投資減少，反映了包括美國、加拿大及歐盟成員國在內的許多西方國家的情況，該些國家都在實施更嚴格的外國直接投資篩選措施，這可以從某種程度上解釋中國在過去一個財政年度對澳洲的投資下降的原因。

畢馬威澳洲公司亞洲與國際市場部主管Doug Ferguson補充，2019年中國對澳洲的新投資，由2017年的103億美元急降至34億澳元，創2007年最低水平。自2008年以來，中國企業已在澳洲投資超過1,070億美元，該筆資金確實為當地的經濟增長作出重要貢獻，但新的投資正在放緩，短中期而言，預期不會看到新進入澳洲的中國企業進行大規模投資。

悉尼大學商學院博士Wei Li表示，中國企業向澳洲尋求市場的專業知識，標準和合作。但由於中國及澳洲兩國的交往，又回到主要集中在貿易關係上，令中國對澳洲的新投資連續3年下降。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626