港股格局：郭家耀料快見頂 舊經濟股追落後
2020年06月09日 10:02
東網電視更多新聞短片
恒指周二早段重上25,000點，但不同板塊表現有別。
正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，傳統藍籌繼續追落後，例如中國人壽(02628)及中國移動(00941)周二早段升幅同樣超過3%，反而新經濟股跑輸大市，反映資金繼續由新流向舊。舊經濟股轉強有助支撐恒指，因這類股份佔恒指比重仍相對高。
然而，他認為恒指升至25,000點樓上，再升空間不多，理由是近日愈來愈多配股集資和大型新股招股持續，對資金流向有影響，大市有機會快見短期頂位。一旦調整，有機會下試兩萬四水平尋找支持。他建議投資者現時可適量減持，特別是新經濟股。
他續指，經濟重啟概念、以及新經濟股和舊經濟股近月表現差距過分拉闊，導致資金流向逆轉。惟長遠而言，盈利前景仍以新經濟股較好，只是短期股價表現可能受壓。
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！