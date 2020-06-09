港股格局：郭家耀料快見頂　舊經濟股追落後

恒指周二早段重上25,000點，但不同板塊表現有別。

然而，他認為恒指升至25,000點樓上，再升空間不多，理由是近日愈來愈多配股集資和大型新股招股持續，對資金流向有影響，大市有機會快見短期頂位。一旦調整，有機會下試兩萬四水平尋找支持。他建議投資者現時可適量減持，特別是新經濟股。

他續指，經濟重啟概念、以及新經濟股和舊經濟股近月表現差距過分拉闊，導致資金流向逆轉。惟長遠而言，盈利前景仍以新經濟股較好，只是短期股價表現可能受壓。

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