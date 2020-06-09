【專家點評】麥嘉嘉：信義光能盈利大增　宜留意

受惠經濟重開樂觀情緒，及美國上周職位數據遠勝預期，道指收市升461點，納指創歷史新高，工業、航空及零售股等周期性股份見明顯反彈，反映市場風險胃納持續回升。

申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人，並無持有上述股票。)

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