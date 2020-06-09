【專家點評】麥嘉嘉：信義光能盈利大增 宜留意
2020年06月09日 10:20
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受惠經濟重開樂觀情緒，及美國上周職位數據遠勝預期，道指收市升461點，納指創歷史新高，工業、航空及零售股等周期性股份見明顯反彈，反映市場風險胃納持續回升。
美匯指數繼續回落，港元多次觸及強方兌換保證，反映資金持續流入包括香港的亞洲及新興地區。不過，參考恒指周一表現，當觸及25,000點便隨即回落，最終收市只微升6點，未能收高於24,800點以上。由此證明，恒指短期上升動力仍弱，要再突破有一定難度。另一方面，科技龍頭股亦有回落迹象，騰訊(00700)及美團(03690)周一分別跌逾4%，最終只靠本地地產、石油及保險等落後板塊支撐大市。資金暫時只於板塊間輪動，但企業高位配股，加上兩隻大型新股招股吸走部分資金，預料恒指於短期內只維持窄幅上落局面。
參考阿里巴巴(09988)去年11月於香港第二上市後的股價表現，截至周一阿里巴巴港股累升20.7%，阿里巴巴美股(BABA)於同期上升約13%。但在波動性方面，無論港股或美股，持貨期間高低波幅達26%，在波動性增加的情況下，投資者難免先行沽出止蝕，導致容易造成錯誤的投資決定。網易(09999)及京東(09618)即將緊隨阿里巴巴之後於香港作第二上市，預料在下半年整體投資環境更為複雜下，股價波動將更為明顯。為解決因波動增加而作出錯誤的投資決定，投資者可將部分資金，投放在定息票據，以網易(NTES)及京東(JD)美股作為標的資產，先行鎖定較高息的定息回報。
個股方面，信義光能(00968)預期截至6月底止，中期盈利將增長35%至50%；去年同期盈利9.53億元。純利預期增長，主要由於來自集團太陽能玻璃業務的盈利貢獻大幅增加。在光伏系統成本持續下降的情況下，預期2020年全球太陽能裝機需求將持續多元化及擴張，加上集團於廣西開發一座低鐵硅砂礦，料今年第三季度開始營運，有助集團進一步降低成本及確保原材料的穩定供應，可留意。
申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人，並無持有上述股票。)
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