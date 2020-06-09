朱民：全球經濟已陷嚴重衰退　恐錄超過3%負增長

內地媒體報道，清華大學國家金融研究院院長、人民銀行前副行長、國際貨幣基金組織(IMF)前副總裁朱民於一演講中表示，從經濟情況來看，全球經濟已經進入嚴重的衰退，全球經濟或將出現超過3%負增長。

他認為，新冠肺炎疫情對全球總供給和總需求這兩個方面產生了重大的衝擊。特別是全球總需求，疫情導致全球需求急跌，對整個製造業、產業鏈產生了巨大影響。

他補充，如果今年全球經濟出現3%或4%的負增長，將遠超2008年金融海嘯時的經濟負增長；2008年全球經濟負增長約0.3%。貿易方面，2008年全球貿易負增長為11%，朱指出，據3月時推算的全球經濟數據，今年全球貿易負增長可能將在15至20%之間。

現時有多國採用負利率，朱民指，全球會愈來愈多的資產進入負資產。而央行的資產負債表在負利率的過程中擴張得很快、很大，現在唯一能做的就是繼續擴張。

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