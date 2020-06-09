港股格局：陳炳強指宜留意升勢可否持續
2020年06月09日 10:47
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悠誠資產管理首席投資總監陳炳強表示，現時股市繼續受惠於經濟重啟的樂觀情緒，因此即使有壞消息亦繼續上升。但部分投資者只是受市場氣氛帶動而入市，實際投資信心不足，今次升市脆弱性較大。不過，恒指已企穩24,800點樓上，短線在成交量及外圍氣氛帶動下，有望上補3月下跌裂口(約25,140點)，但要留意破位後升勢能否持續。
地攤經濟論降溫，作為內需股之一的美團點評(03690)高位亦見調整。陳認為，該股過去數個月多次考驗10天或20天線支持，均能守穩，不妨以該兩個水平作為參考，判斷其後市走勢。部署方面，有貨者不妨繼續持有，以10天線約150元作為止賺位，未有貨的投資者，則可待股價調整至20天線約114元再趁低吸納。
陳又指，本地股如地產股，早前因肺炎疫情而顯著調整，但由於市場對經濟見底回升的憧憬，板塊出現反彈。不過，值得留意的是，本港經濟雖有改善，但零售消費市道仍需時復甦，租金下調壓力仍在。而地產股雖然短期仍有上升空間，但反彈力度未必太大，短線操作可以考慮，長線則要待調整後再作部署。
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