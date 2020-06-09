【瑞銀推介】候高留意中海油滙豐輪證

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事周國威：港股超過1個月受制24,600點後，近日終於現突破，在美股納指破頂帶動下，恒指更曾升穿25,000點的水平，是3月12日跌穿這個關口後，近3個月以來再次重返這個水平。不過3月底反彈浪以來的強勢股騰訊控股在近日升市中，股價並未一起突破，反而窄幅偏軟。

今次恒指得以衝穿24,600點並上試25,000點，反而是靠一批舊經濟股，因為市場憧憬歐美陸續觸封，並重啟經濟，尤其美國近日公布的就業數據強於市場預期。例如滙豐控股受惠外圍銀行股轉強，股價重上40元的心理關口，油價受惠經濟復甦憧憬亦帶動中國海洋石油重上並企於9元之上。

相反，很多傳統分析認為落後股發力，都是短期見頂的信號，市場亦很多分析認為一批舊經濟股的中長線前景一般，若投資者希望趁反彈做淡，可留意中海油的熊證或滙豐的PUT輪作看淡部署：

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