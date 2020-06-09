港元拆息︰1個月續跌至0.78厘
2020年06月09日 11:18
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回落至0.16厘，結束兩連升；1星期跌至0.42厘；與樓按相關的1個月再跌至0.78厘，連跌8日；3個月企1.01厘水平。
9/6/2020
隔夜 0.16214厘
1星期 0.42661厘
2星期 0.55310厘
1個月 0.78560厘
2個月 0.94452厘
3個月 1.01887厘
6個月 1.30214厘
12個月 1.54000厘
8/6/2020
隔夜 0.18512厘
1星期 0.46357厘
2星期 0.55429厘
1個月 0.80375厘
2個月 0.95393厘
3個月 1.01887厘
6個月 1.31816厘
12個月 1.54238厘
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