港元拆息︰1個月續跌至0.78厘

2020年06月09日 11:18
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    香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回落至0.16厘，結束兩連升；1星期跌至0.42厘；與樓按相關的1個月再跌至0.78厘，連跌8日；3個月企1.01厘水平。
    9/6/2020
    隔夜 0.16214厘
    1星期 0.42661厘
    2星期 0.55310厘
    1個月 0.78560厘
    2個月 0.94452厘
    3個月 1.01887厘
    6個月 1.30214厘
    12個月 1.54000厘
    8/6/2020
    隔夜 0.18512厘
    1星期 0.46357厘
    2星期 0.55429厘
    1個月 0.80375厘
    2個月 0.95393厘
    3個月 1.01887厘
    6個月 1.31816厘
    12個月 1.54238厘
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