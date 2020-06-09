【高盛推介】恒指月內累升2千點 逾億資金流入淡倉
2020年06月09日 11:42
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高盛(亞洲)有限責任公司：恒指周二(9日)早段重上25,000點關口。踏入6月份之後，恒指在7個交易日已經累積上升超過2,000點。
恒指近日升幅強勁，吸引大量資金流入恒指淡倉，以過去3個交易日計，恒指認沽證及熊證都見資金流入，合共有超過2億港元流入，金額非常龐大。
投資者如計劃部署恒指淡倉，恒指熊證選擇可留意熊證(54874)，收回價25,688點，行使價25,788點，換股比率10,000，槓桿比率27.2倍，相近收回價產品中槓桿最高。
收回價較遠可留意恒指熊證(54540)，收回價26,000點，行使價26,100點，換股比率20,000，槓桿比率19.6倍。
投資者如希望避免收回風險，可考慮留意恒指認沽證，貼價證可留意沽證(27299)，，行使價23,700點，2020年9月29日到期，實際槓桿9.7倍，貼價、行使價23,500至25,000點之間、3個月期以上產品中槓桿次高。
高槓桿選擇可留意輕微價外恒指沽證(24310)，行使價23,000點，2020年9月29日到期，實際槓桿10倍，高槓桿、行使價22,500至25,000點之間、3個月期以上產品中槓桿次高。
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