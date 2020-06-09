港版國安法：英國傳媒指有對沖基金擬將港業務「連根拔起」

英國《金融時報》報道，正當中國正準備對作為亞洲金融中心的香港推行國家安全立法時，總部位於香港的對沖基金正在考慮將其在業務「連根拔起」，撤離香港。

報道指，香港的基金經理和交易員都在憂慮，港版國安法針對「顛覆國家政權」或「外國勢力干涉」，將令金融行業捲入其中。報道引述一位與對沖基金合作的顧問稱，對沖基金界將轉移到新加坡和其他地方。

●港亞洲對沖基金中心地位受威脅

香港作為亞洲對沖基金的主要目的地，地位受到威脅。根據研究公司Eurekahedge的數據，香港有420多個這樣的基金，比該地區的亞軍新加坡多80多個。香港的基金管理的資產總值接近910億美元，超過新加坡，日本和澳洲的總和。

但是許多基金經理和交易員表示，港版國安法將損害香港對國際對沖基金的吸引力，並削弱香港在該地區作為金融中心的領先地位。報道引述一位跨國對沖基金的亞洲首席投資官問：「你會在這裏(香港)設置業務嗎？很顯然，現在很難說是。」他和其他業內人士表示，如果香港面臨與內地同等的信息限制，那麼許多基金經理將會離開，而離開的原因，可能是失去社交媒體自由、不能自由上網、(潛在)資本限制及更難獲得簽證等。

報道引述另一位新加坡對沖基金研究首席分析師Mohammad Hassan表示，一些香港基金已經開始與投資者討論這種情況，但補充說，許多人將「採用一種觀望的方法」，直到最終法律出台為止。

以香港為基地的投資顧問Black Crane Captial創辦人Peter Kennan表示，相關立法如正在拉長弓，暗示將產生多米諾骨牌效應，這將導致資本管制，法治的終結和信息自由流通的變化，又指一個關鍵問題是工作團隊是否在香港生活舒適，而這取決於人身安全。

另一位交易商指，相關的立法舉動迫使其制訂了在幾年內離開香港的時間表，並指出當局的措詞暗示沽空者和激進投資者可能屬於容易受到起訴的人，又指在香港設立地區總部的金融機構可能低估了立法目標。過去內地監管機構都以外資沽空為打擊目標。1月份，Citadel Securities同意向中國當局支付近1億美元，以結束對股市暴跌期間所謂的「惡意沽空」的調查。

●擔心信息客觀性

報道引述另一家對沖基金經理指，對執行金融法規的政治影響感到「有點緊張」，強調信息的客觀性，該不受政治的約束，如果香港的新聞自由受到新法律的約束，那麼投資決策將受到影響。另一位經驗豐富的對沖基金創始人表示，他已經與員工就搬出香港進行了廣泛的討論。他指出，通常規模較小的對沖基金退出比較容易，不像滙豐銀行，不必拆除總部，再在新加坡逐一重建。

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