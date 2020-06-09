【專家點評】滙豐是非纏身　應否繼續留守？

香港呢期仍處於「港版國安法」的政治旋渦之中，睇怕一日未落實立法，一日都難安寧。之不過，如今全球處於疫後央行大肆量寬救經濟的超級資金市，大量游資在股市尋找機會，亦睇準有多家美國上市中資巨企要來香港上市而流入港股炒作，故股市氣氛向好，與煩人的政局氣氛有所對比。

之不過，滙豐的背景，有着濃厚的英資色彩，在近期中、英針對香港問題的爭拗上，難避是非。老實講，買股票，齋睇行業、基本因素等條件，已夠複雜，要揀出實力股並唔容易，更何況要考慮非商業因素？故相信對於一些比較嚴格執行風險管理的專業投資者而言，沽出滙豐這類是非股，套現去搵啲更具把握的重磅股，可以輕易手起刀落做決定。

至於散戶，今年冇息收就梗，股價處於三、四十蚊水平，要割愛誠然是一件痛苦的事。之不過，觀目前的形勢，滙豐並沒有大升的條件，除了因為是非纏身，亦因為疫後經濟不景必然衝擊銀行業，負面影響可能持續一、兩年，新資金即使要博，都唔會揀銀行股，故純從行業分析，中線滙豐顯然誠非理想之選。

當然，月供緊滙豐的股民，本着長期投資平均成本法，也許會有些猶豫。但老實講，見唔對路，即使立唔定決心清倉，都可以唔好再增持，免得愈踩愈深，可將資金投放在其他更值博的選擇。

畢竟今次疫情，為全球商業營運模式帶來改變。隨着恒指的新經濟股佔比大增，類似滙豐呢類傳統經濟股的比重難免會被攤薄，股價更難起飛。基於種種因素考慮，投資者亦是時候檢討投資組合，適量減少傳統產業比重，增加新經濟元素，免得組合回報長期落後。

東網財經專欄作者 帥哥

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