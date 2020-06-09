【瑞通推介】恒指熊重貨區被收回　美團資金續撈牛證

瑞通認股證牛熊證銷售部：市場對美國經濟重啟的樂觀情緒持續，道指隔晚以全日高位27,572點收市，升461點或1.7%，連升6日。

恒指周一(8日)自3月以來首次重返兩萬五大關，不過其後一度掉頭下跌，最終收報24,776點，升6點，連漲第6日。周二(9日)早段再升逾300點，升穿25,100點，創近3個月高位，技術上正挑戰100天線(25,145點)，若能企穩，將會是2月21日後首次重上此平均線，再上阻力觀察250天線(約26,330點)。其好倉(牛證及認購權證)周一淨流入逾8,500萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾5,100萬元，反映資金續對後市好淡分歧。至周一收市，恒指牛熊證街貨比例，牛證佔38%，熊證佔69%，而牛證街貨重貨區為收回價23,300至23,399點，而熊證街貨重貨區為收回價25,100至25,199點，惟周二早段當大市上升，此熊證重貨區已被收回，相等於逾800張期指張數的熊證被收回。

近日接連破頂的美團點評，周一大部分時間捱沽，即市曾挫6%至149.4元，其後跌幅收窄至2.6%收市，報154.8元。周二早段再跌約1%，曾跌穿153元，其後跌幅收窄，但暫仍連跌3日，14日RSI回落至70以下。該股周一錄1.93億元北水淨流出，是最多北水流出的港股。輪證資金流方面，周一有超過3,300萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾1,200萬元淨流出。

有券商研究報告指，對小米集團的智能手機市場份額增長感正面，該股周一最多升3.3%至13.46元，創逾3個月高位，不過其後沽盤湧現，倒跌1.2%收市，報12.86元。周二早段回升逾3%，重上13.3元，突破5月21日的短期頂位，再上阻力參考2月中頂位13.64元。該股周一錄2.49億元北水淨流入，輪證資金流方面，周一有38萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有28萬元淨流入。

中國乘聯會數據顯示，5月廣義乘用車零售銷量按年增長1.9%，為11個月以來首次按年上漲。另吉利汽車近日公布5月總銷量按年增20%，並啟動4.0時代，全面架構造車。吉汽周一收升1.7%於11.96元，12元和20天線得而復失。股份連升6個交易日，累漲12.8%。周二早段繼續做好，升近半成，升破周一高位，高見12.54元，阻力觀察100天線(12.7元)。周一有1萬元淨流入其好倉，淡倉同日亦有24萬元淨流入。

產油國同意延長減產，沙特阿美亦上調7月出口原油價格，但沙特阿拉伯、科威特和阿聯酋表示，不打算將其自願減產延長至6月底以後，拖累油價隔晚回落逾3%。中國海洋石油周一高開超過4%於9.74元，已見全日高位，最終以近全日低位9.53元收市，升幅2.14%。股份連升6個交易日，累漲16.5%。周二早段低開後倒升近2%，重上9.7元，暫守100天線(9.42元)支持。周一分別有615萬和26萬元淨流出其好倉和淡倉。

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