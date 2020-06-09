全球經貿戰：美廠商難棄中國供應鏈？兩大因素成阻力

中美貿易戰開打後，令不少廠商都開始思考是否需要減少供應上對中國的依賴，新冠肺炎爆發更加深這個想法。不過，外媒訪問了亞太地區十幾位政府官員和分析師認為，重組供應鏈可能只是一廂情願，原因是需要政府爭取投資之餘，許多公司目前已苦苦地求生，要拆除一個根深柢固的系統並不容易。

過去十年中國工資和成本的上漲，部分低價值製造業遷往東南亞。疫情更有可能加速已經由市場力量推動的這種變化。Asian Trade Centre的Deborah Elms稱，看到愈來愈多公司尋求有關重組的建議，以提高競爭力。不過新冠肺炎疫情後，轉移供應鏈將變得更加困難，因為企業的現金流低，員工正在家工作或慢慢回到辦公室，商業環境已起了變化。

隨着疫情蔓延，美國國務卿蓬佩奧早前稱，美國一直在與澳洲、新西蘭、日本、印度和南韓進行供應鏈談判。另有美國官員提出，將為關鍵產品建立一個由盟友組成的「經濟繁榮網絡」，行業將包括製藥、醫療設備、半導體、汽車、航空航天、紡織和化學製品等。但目前上述想法似乎缺乏基礎，美國國務院對貿易沒有管轄權，其他亞洲國家的官員亦表示沒有進行正式談判。

雖然各國都有推出措施，期望將生產從中國轉移至本國，但實際上轉移供應鏈很困難。Fitch Solutions亞洲國家風險研究負責人Anwita Basu稱，儘管疫情大流行帶來另一種推動力，但將生產從中國轉移的步伐將很緩慢，因為中國仍然擁有龐大的製造業年產值，一些國家甚至難以吸收其中的一部分。

鴻海精密董事長劉揚偉上月曾表示，由於需要大量工人，很難將移動設備的組裝轉移到美國。Gavekal分析師Dan Wang發表報告指出，鑑於龐大的熟練工數量，深厚的供應商網絡以及政府對製造商的可靠公共支持以及提供可靠的基礎設施，中國作為製造基地仍然是無可比擬的。

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