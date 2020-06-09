【飯碗不保】疫情拖累！英國石油裁員近1萬人

外媒報道，英國石油公司(BP)表示，將裁員近1萬人，並凍結高級管理人員的薪酬，以求在新冠肺炎疫情和油價暴跌後加強財務狀況，加快戰略轉型。

據悉，BP在3月份時推出為期3個月的裁員凍結行動，已告解除，公司目標今年底裁減約7萬名員工中的15%，大部分涉及從事辦公室工作的員工。

今年2月份時接掌BP的行政總裁Bernard Looney在致員工信中表示，公司的支出遠遠超過收入。營運該公司每年需要220億美元，其中約80億美元用於「人事費用」。

事實上，疫情給石油需求和BP的盈利帶來沉重打擊。目前整個能源行業普遍遭受的財務損失，迫使各企業減少支出、舉債，以及發挖節省成本的方案。同時，BP的美國競爭對手雪佛龍亦計劃裁員最多15%。

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