新股專輯：力天影業周三起招股　集資最多2.88億

該公司是次發行7,500萬股新股，其中10%為本地公開發售，集資規模為1.92億元至2.88億元。

據更新後初步招股文件，該公司截止2019年12月底止，全年發行45齣電視劇，其中5齣為自製，其餘則為買斷電視劇。溢利及全面收益總額為7,703.4萬元人民幣(下同)，按年增長13.94%；收入按年上升1.32%至3.9億元，其中71.3%來自買斷電視劇播映權許可。

值得留意的是，該公司的自製電視劇是與第三方投資者合資完成，至目前為止，沒有任何100%由公司投資的自製電視劇。另外，其2017年仍有出售劇本版權以賺取收入，並入帳1,968.9萬元，惟2018年及2019年並無這項收入。

是次集資所得將用於製作電視劇、於未來3年購買電視劇版權或播映權、增聘員工，以及一般營運用途。

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