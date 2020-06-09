國泰390億資本重組計劃 涉供股及向港府發優先股

此外，港府獲國泰發行認股權證，可認購約19.5億元股份。

國泰稱，提出資本重組建議是要應對一系列不受國泰集團控制的突發事件，包括爆發了已對航空業帶來重大挑戰的新型冠狀病毒全球大流行。各地政府實施的旅遊限制已導致國泰集團在出入境旅客方面客運量大幅減少以及對國泰集團未來前景和營運帶來的不確定性。

國泰經研究各種可行方案後，認爲需要進行資本重組，以確保其有足夠的流動性來應對當

前的危機。此外，此舉預計可令國泰處於更為有利的位置以積極參與競爭，並利用當前危

機可能帶來的任何機遇，從而在危機解決時令國泰業務重新增長。

除資本重組建議之外，董事局擬實施新一輪高層減薪以及第二輪員工自願性無薪假計劃，

並就長遠而言全面重新評估國泰集團經營模式之各方面，以滿足香港的航空旅運需要，並

同時保持國泰的財務狀況在穩健水平以及履行其對股東的責任。

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