【全球攬炒】科法斯料全球經濟慘過09年　企業破產勢激增

全球經濟研究機構科法斯集團(COFACE)發布今年第2季貿易風險報告，預測今年經濟衰退4.4%，程度會比2009年更嚴重。從現時到2021年，預計全球企業破產數將較2019年增加三分之一。

不過，假設第二波新冠肺炎疫情不出現的前提下，明年全球經濟有望實現復甦，按年增長5.1%，但與2019年相比，美國、歐元區、日本及英國國內生產總值(GDP)仍將下滑2至5個百分點。經濟增長難以快速恢復，主因疫情發展的持續不確定性，導致家庭預防儲蓄的預期上升及商業投資的取消；以及部分行業出現無法挽回的生產損失，尤其是服務業及需要投入燃料即原材料的行業。

儘管各國推出相關的財政支援措施，全球企業破產數的上升，仍可能對主要發達經濟體產生影響。此外，許多新興經濟體也將受到封鎖措施帶來的經濟影響，包括旅遊、匯款以及商品貿易方面的收入下降。

全球企業破產數量飆升，亦反映未來6至12個月的短期企業信用風險上升。據科法斯評估，共有71個國家的風險評級降級，意味國家風險上升，佔其所覆蓋經濟體逾40%。在行業風險評估方面，除交通運輸業，疫情還進一步削弱去年已呈現疲軟態勢的行業，包括汽車、金屬、零售及紡織服裝業。

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