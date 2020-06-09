【國泰撲水】梁杰文：復牌股價勢大跌　返家鄉恐以年計

梁杰文指，由於供股比例及折讓均非常大，國泰股份復牌必定大幅低開，面臨沉重沽壓。供股的財務影響在於每股盈利及資產淨值會被大幅攤薄。

至於小股東應否參與供股，梁杰文坦言如果財務許可還是參與供股會比較好，「聽日你8蚊走到咪唔供囉，但隨時一開就跌至6蚊，咁不如供埋佢，如果唔係你喺公司應得權益會被大幅攤薄，大跌完你先走去離場等同被打靶，唔供損失亦大，不如等佢股價日後好返啲先考慮套現」。

但他同時提醒，國泰今次注資只是權宜之計，畢竟其服務質素過去一段時間都在下降，市場競爭亦激烈，股價要重返昔日高位很視乎旅遊需求及公司服務，以及全球疫情是否受控，因此如果參與供股就要抱持長線投資心態，「股價要返番昔日高位真係要以年計」。

事實上，國泰已表明「預料旅遊需求在頗長時間內也不會有任何實質的復甦」。

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