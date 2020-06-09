宏利調查：近30%受訪者不欲購買自願醫保 因為...

宏利香港4月份調查顯示，有近40%受訪者有意購買或轉保至自願醫保計劃，主要購買原因包括產品可扣稅、保證續保至100歲，以及計劃獲政府支持。

值得留意的是，調查指有近30%受訪者不欲購買自願醫保，主因包括保費高昂、計劃倚賴公營醫療系統，以及稅務優惠吸引力不大等等。

然而，疫情肆虐有助提高市民健康意識，於有興趣在今個稅務年度投保VHIS的受訪者中，有30%人認為，疫情使其覺得需要有更好的醫療保障。

受惠3月底稅務年度完結的尾班車效應，宏利香港香港首席財務總監兼康健主管紀榮道稱，該公司首季新做醫療保單的年度化保費按年上升17%。季內銷售比重方面，有55%為自願醫保，當中有逾90%選擇保障及費用均較高的靈活計劃。

他透露，第二季業務銷售動力仍然持續，展望儘管經濟具下行壓力，對各行各業構成打擊，但大眾買醫保意識提高創造潛在商機，該行已推出優惠積極吸客。

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