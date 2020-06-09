燒到中資電訊商！中電信旗下促美勿撤銷營運許可
2020年06月09日 14:33
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(中新社圖片)
中美全方位角力，中資電訊商亦未能幸免！繼中信國際電訊(01883)旗下於美國經營電訊業務的Pacific Networks Corp及ComNet(USA)，於本月初敦促美國聯邦通訊委員會(FCC)，不要關閉其在美國業務分支後，現有媒體報道，國有電訊企業中國電信(00728)旗下的美國子公司也加入行列，於周一(8日)敦促FCC勿撤銷其在美營運許可。
事緣FCC於今年4月，以國家安全風險為由，要求中國電信美洲公司、中國聯通美洲公司、Pacific Networks Corp等中資電信企業說明，為何FCC不應吊銷它們在美營運牌照的理由。
中國電信美洲公司周一上報給FCC文件中，指美國政府的主張毫無事實根據，認為FCC不應基於外交政策疑慮，且缺乏具體不當行為的證據下，就撤銷該公司在美營運許可。
據悉，中國電信美洲公司已在美國提供國際電信服務接近20年。
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