燒到中資電訊商！中電信旗下促美勿撤銷營運許可

事緣FCC於今年4月，以國家安全風險為由，要求中國電信美洲公司、中國聯通美洲公司、Pacific Networks Corp等中資電信企業說明，為何FCC不應吊銷它們在美營運牌照的理由。

中國電信美洲公司周一上報給FCC文件中，指美國政府的主張毫無事實根據，認為FCC不應基於外交政策疑慮，且缺乏具體不當行為的證據下，就撤銷該公司在美營運許可。

據悉，中國電信美洲公司已在美國提供國際電信服務接近20年。

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