廉頗老矣？巴菲特在疫情期間「不貪婪」　因為...

外國傳媒報道，美國億萬富翁投資者、資產管理機構Fisher Investments創辦人Ken Fisher最近談到對「股神」巴菲特。他認為，巴菲特在疫情大冧市時選擇「靜觀其變」，並未採取大動作的原因，很可能是因他的年紀問題。

他認為，巴菲特已89歲，就像其他著名投資者一樣，隨着年紀增長，變得更為謹慎。他說：「現實是包括我父親在內的偉大投資者，到了一定的年紀會開始失去優勢，我並不是說巴菲特失去優勢，但就歷史而言，我找不到像他這個年紀，還能在危機中避免停滯的人。」

他續說：「他們在危機中變得不活躍......我覺得巴菲特就是這樣，因年紀關係，他變得相對不活躍，我會不會說錯呢？或許吧！」

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