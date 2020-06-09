廉頗老矣？巴菲特在疫情期間「不貪婪」 因為...
2020年06月09日 14:38
東網電視更多新聞短片
巴菲特(Getty Images圖片)
外國傳媒報道，美國億萬富翁投資者、資產管理機構Fisher Investments創辦人Ken Fisher最近談到對「股神」巴菲特。他認為，巴菲特在疫情大冧市時選擇「靜觀其變」，並未採取大動作的原因，很可能是因他的年紀問題。
他認為，巴菲特已89歲，就像其他著名投資者一樣，隨着年紀增長，變得更為謹慎。他說：「現實是包括我父親在內的偉大投資者，到了一定的年紀會開始失去優勢，我並不是說巴菲特失去優勢，但就歷史而言，我找不到像他這個年紀，還能在危機中避免停滯的人。」
他續說：「他們在危機中變得不活躍......我覺得巴菲特就是這樣，因年紀關係，他變得相對不活躍，我會不會說錯呢？或許吧！」
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！