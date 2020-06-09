【高盛推介】留意高槓桿銀娛購沽證
2020年06月09日 14:41
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(Getty Images圖片)
高盛(亞洲)有限責任公司：有券商發表報告指，澳門博彩股將會在邊境口岸開放的預期中率先反彈，同時受惠於博彩毛收入和利潤的按月提升，調升多隻澳門博彩股的目標價。銀河娛樂股價周二(8日)向好，高見56.7港元，是自2月的高位。
近日銀娛認購證及認沽證均見資金流入，以過去5個交易日計，分別有約130萬及200萬元流入。
觀察現時市場上的銀娛認購證，行使價63元附近、8月底9月初到期的一批產品是現時條款最合適的選擇，亦是現時最受歡迎的條款，投資者如看好銀娛可留意這個條款槓桿較高的購證(12577)，亦是當中低街貨的選擇，行使價62.93元，2020年9月2日到期，實際槓桿10倍，行使價56至65元之間、2個月期以上產品中槓桿次高。
相反，投資者如看淡銀娛，則可留意沽證(27731)，行使價43.38元，2020年8月12日到期，實際槓桿8.7倍，兩個月期以上產品中槓桿最高。
銀娛牛熊證方面，看好可留意牛證(66913)，收回價48元，行使價47.2元，換股比率100，槓桿比率5.9倍，低街貨。
看淡則可留意銀娛熊證(62201)，收回價62.88元，行使價63.68元，換股比率100，槓桿比率7.5倍，低街貨。
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