【國泰撲水】鄧聲興：供股預有排坐　切忌博反彈！

至於小股東應否參與供股，鄧坦言是兩難，因為不參與權益會被攤薄。如果參與，那就要有心理準備長期持有，因為現時國泰總運力只有5%，其2020年2月以來每月虧損現金25億至30億元，股東資金將於不久後耗盡，因此供股是解決國泰的生存問題。他續稱，國泰處境甚為被動，因為其倚賴國際航班，不同內地航空公司本身有一定比例的國內線；就算香港開關，也要看其他地方有否開關，讓國際線需求回復正常。

他又指，國泰今年供股比例為「11供7」頗為「騎呢」，對於公司來說產生碎股問題可以減輕沽壓，因為賣碎股往往需要一成以上折讓。同樣要注意的是，由於國泰今次資本重組涉及政府認購認股權證，一旦政府行使認股權，即使參與供股，所有現有股東也會被攤薄。

鄧直言，就算國泰股價暴瀉，投資者也不要貿然博反彈，因為其經營未有復甦迹象，前景很不明朗，盈利可預測性較高的股份還有很多。

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