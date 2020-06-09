中美科技戰：研究指華為擁最多5G專利　制裁無補於事

彭博報道，兩家科技研究公司GreyB Services Pte和Amplified AI Inc.分析全球核心5G技術的專利來源。研究結果顯示，儘管美國政府千方百計想排擠華為，但由於華為擁有最多5G技術專利，它仍確保自己能賺到錢。

研究發現，與5G科技最為密切相關的發明專利，八成以上均掌握於六家公司手中，包括華為、三星電子、 LG電子、諾基亞、易利信和高通，其中高通是唯一一家美國企業。

報道指，對於經常強調華為構成國家安全威脅的美國總統特朗普來說，這情況或許造成一種尷尬局面。美國政府已經向華為發動數輪限制措施，包括禁止向華為出售任何含有美國技術的晶片產品，而華為在尖端領域謀求發展的計劃亦受到傷害。

不過，GreyB負責人Deepak Syal認為，即使廠商僱用其他公司來建造5G基礎設施，他們仍然需向華為付款，因為華為在開發該技術上有所貢獻，而華為未來將擁有更多專利。他續指，美國需增加5G技術貢獻，否則採取封鎖措施亦無補於事。

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