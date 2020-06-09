將軍澳SEA TO SKY樓書48小時內上網 料月內開盤
2020年06月09日 15:36
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郭子威(左)稱項目或月內開售。右2為趙國雄
多個大型新盤快將登場。長實集團(01113)執行董事趙國雄稱，旗下將軍澳日出康城SEA TO SKY今(9日)正式啟動推盤攻勢，預料48小時內上載樓書至樓盤網站。
長實地產投資董事郭子威表示，項目有機會於本月內開售，首張價單將不少於285伙。整個樓盤共提供1,422伙，兩房戶佔577伙，實用面積434至482方呎，三房戶共有700多伙，面積702至817方呎。
至於四房雙套房大單位只有104伙，面積則介乎1,054至1,077方呎。當中三、四房戶全部可享海景。預計關鍵日期為2022年2月28日。
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