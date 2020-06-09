戴德梁行：購買力將被消化　料下半年樓價再跌5%

戴德梁行大中華區副總裁及大中華區策略發展顧問部主管陶汝鴻表示，原先預計上半年整體樓價將錄10至15%跌幅，但由於市場累積的購買力較強，令樓價跌幅收窄到5至10%，他料該批購買力在2至3個月內消化。

至於疫情後樓市會否反彈，他表示，情況很視乎宏觀經濟表現，但預計下半年經濟增長下滑及失業率攀升，料樓市將會受壓下行，估計下半年整體樓價再跌5%。

按個別大型屋苑劃分，以沙田第一城為例，5月份該屋苑平均成交呎價約18,400元，較去年6月份高位19,700元回落6.6%，但較今年3月份低位17,700元，輕微回升3.9%。至於鰂魚涌太古城5月份平均呎價為19,700元，較去年6月份高位22,600元，下滑12.8%。

問及政府應否撤銷樓市辣招，他表示，在經濟下行的情況下，可考慮放寬額外印花稅，降低用家的交易成本，但針對投資性物業的辣招稅則可保留。

投資市場方面，戴德梁行香港資本市場部執行董事高偉雄表示，今年至今市場暫錄得47宗逾億元大額豪宅及商業成交個案，涉及金額約194億元。數字分別佔去年全年總數的23.7%及23.2%。

他又稱，大額成交個案減少，主要由於社會動盪、中美貿易戰未有緩和，以及疫情變化等因素。而舖位及寫字樓租金回落，拖低回報率，令買家在不明朗市況下，希望以低於市價入市，導致交易宗數減少。

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