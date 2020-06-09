香港有多少「子彈」捍衞聯匯？是如何運作？

中美關係轉差，美國更威脅要取消香港特殊貿易地位，市場憂慮實行逾36年的聯匯制度會因而受衝擊，那麼香港有多少「子彈」可以捍衞聯匯制度，它又是如何運作？

●聯匯制度限港匯徘徊於7.75至7.85

首先要說明，香港的聯匯制度屬於貨幣發行局制度，在此之下，貨幣基礎的流量與存量，須得到外匯儲備的十足支持。簡單而言，每次發行港元，必須有等量的美元支持，因而不會出現無限量「印銀紙」。

在香港現行的聯匯制度設計下，美元兌港元匯價被限於7.75至7.85水平浮動，最高及最低位分別稱為「強方兌換保證」和「弱方兌換保證」，並以7.8為強弱分界線，兩方各有500點子浮動範圍。

●本月金管局6度注資 銀行總結餘升穿千億元

市場對港元需求上升時，港元兌每美元匯價會趨強，當觸發7.75強方兌換保證時，金管局會按銀行的要求，向市場賣出港元，反之亦然。

市場早前憂慮「走資成風」，但近日情況恰恰相反。由於招股活動持續、中資企業派息潮，以及半年結等因素均推升港元需求，港匯多次觸發7.75強方兌換保證，單計6月金管局因而向市場注入近200億港元，銀行體系總結餘於周三(10日)將增至1,138億港元。

●外匯儲備彈藥達3.4萬億港元

文首提及，香港的貨幣基礎得到外匯儲備的十足支持。最新數據顯示，2020年4月底的貨幣基礎為17,087億港元，港府的外匯儲備則高達4,400多億美元，換算作港元的話，也就是有約34,100億港元可作彈藥，相當於貨幣基礎兩倍，或相當於香港流通貨幣的6倍多。

在香港，貨幣基礎的組成分為4大部分，包括負債證明書、政府發行的流通紙幣及硬幣、外匯基金票據及債券，及總結餘。當金管局要「出手」時，就是向銀行買入或賣出港元，使總結餘減少或增加，從而影響港元利率的升跌，使港元匯率保持在兌換範圍內。

●外匯基金表現左右香港庫房收入

在過去幾十年間，每當香港出現銀行不穩或金融危機，外匯基金擔當重要的角色，市場形容為是銀行面臨危機時的最後防線。截至2020年4月底，外匯基金總資產達40,960億港元。

值得留意的是，外匯基金的首要作用是維持港元匯率穩定，其表現亦直接影響財政儲備，即庫房的收入，即是派唔派到糖、或者派到幾多，都要看外匯基金有無錢賺。

不過，單是外匯基金的季度表現，不會左右政府該年度為市民提供福利的能力，因庫房收入的計算方法，是參考過去6年外匯基金的移動平均回報率，財政儲備可分攤外匯基金「投資組合」的收益 。

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