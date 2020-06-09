阿里雲列未來三大方向 將招募5千名技術人員
2020年06月09日 15:44
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(Getty Images圖片)
阿里巴巴(09988)旗下阿里雲智能總裁張建鋒在高峰會上表示，阿里雲再生長的三大方向為「做深基礎」、「做厚中台」及「做強生態」。阿里雲在今個財年將招募5,000名技術人員，涵蓋網絡、數據庫、服務器、半導體和人工智能技術。
張氏續指，做深基礎即從飛天雲操作系統向下延伸定義硬件；做厚中台是將溝通平台釘釘與阿里雲進行深度融合，實現「雲釘一體」；做強生態是基於雲和新型操作系統，構建繁榮的應用服務生態。
阿里早於4月提出，未來3年將投資2,000億元人民幣(下同)發展雲端系統、服務器、芯片及數據中心建設。張氏認為，對數碼經濟基礎設施而言，2,000億元的投資並不大，3年內還會投資更多。
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