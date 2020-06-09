阿里雲列未來三大方向　將招募5千名技術人員

張氏續指，做深基礎即從飛天雲操作系統向下延伸定義硬件；做厚中台是將溝通平台釘釘與阿里雲進行深度融合，實現「雲釘一體」；做強生態是基於雲和新型操作系統，構建繁榮的應用服務生態。

阿里早於4月提出，未來3年將投資2,000億元人民幣(下同)發展雲端系統、服務器、芯片及數據中心建設。張氏認為，對數碼經濟基礎設施而言，2,000億元的投資並不大，3年內還會投資更多。

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