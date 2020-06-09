【大行報告】摩通上調騰訊目標價至600元

不過，騰訊近期公布遊戲產品線及推出時間表，包括《DnF Mobile》(地下城與勇士)及《LoL Mobile》(手機版英雄聯盟)。該行預期兩款遊戲將為公司於明年帶來250億元人民幣(下同)收入，並帶動整體遊戲收入按年增長13%。在個人電腦(PC)遊戲方面，《特戰英豪(Valorant)》將於明年在國際市場錄得70億元收入，扭轉PC遊戲收入連續三年的跌勢。受惠多款新遊戲推出，公司明年整體遊戲收入將提升22%，而手遊收入則升26%。

另外，該行認為公司主要業務營運的利潤將有改善，包括增值服務、廣告及金融等，故上調今明兩年每股盈利預測3%及6%。

該行預期公司將進入自2008年以來最強的遊戲推出週期，有望帶動今明兩年的盈利增長勢頭，而相關因素並未反映在股價上，故該行將目標價由550元升至600元，投資評級為「增持」。

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