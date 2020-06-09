【市後重點睇】道期跌逾百點 金價徘徊千七關
2020年06月09日 16:15
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美匯指數報96.9，離岸人民幣(CNH)回落至7.0835，港匯報7.7501，美元兌日圓處107.92，歐元報1.1265，英鎊跌0.41%至1.2672。金價於1,700美元關上落。國際油價跌1%，布油報40.41美元，紐油見37.78美元。道指期貨先升後回，最新跌156點。
●市後關注點
-17:00 歐元區首季國內生產總值(GDP)終值
-22:00 美國4月批發庫存終值
●恒生指數重上兩萬五大關，收市報25,057點，升280點或1.13%，為連升第7日再創近3個月高位。主板成交1,242億港元。蒙牛乳業飆5.47%，收報30.8元。https://bit.ly/3hbyZq3
●A股快報：滬綜指收升0.6%，外資淨買入46億人民幣。https://bit.ly/3cKXxD1
●亞洲股市：日股收跌0.3%，澳股收復6,000點關。
●全球經貿戰：美廠商難棄中國供應鏈？兩大因素成阻力。
●科技公司9GAG全面推行在家工作，棄用香港實體辦公室。
●港版國安法：英國傳媒指有對沖基金擬將港業務「連根拔起」。
●中美科技戰：台積電指華為產能空缺料短時間內可補上。
●新股專輯：傳奈雪的茶IPO上市地由美國轉至香港。
●【飯碗不保】疫情拖累！英國石油裁員近1萬人。
●朱民：全球經濟已陷嚴重衰退，恐錄超過3%負增長。
●【全球攬炒】
-中國對澳洲投資去年銳減58%，創12年新低。
-科法斯料全球經濟慘過09年，企業破產勢激增。
●國泰390億資本重組計劃，涉供股及向港府發優先股。
-鄧聲興：供股預有排坐，切忌博反彈！
-梁杰文：復牌股價勢大跌，返家鄉恐以年計。
●宏利調查：近30%受訪者不欲購買自願醫保，因為...
●5月樓市辣招稅收9.3億元，連跌半年後回升。
●將軍澳SEA TO SKY樓書48小時內上網，料月內開盤。
●戴德梁行：購買力將被消化，料下半年樓價再跌5%。
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