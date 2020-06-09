【國泰撲水】透過土地基金注資救亡　陳茂波：政府無意入主

陳重申，注資不意味政府入主國泰，亦無意長線持有其股權，更不會參與國泰的日常營運，運作仍由國泰的管理層及董事會負責。惟為保障的投資權益，會委派兩名觀察員列席董事會，直至國泰償還其貸款及利息為止。陳又稱已就此投資決定知會行政會議，及立法會兩個相關的委員會。至於兩名觀察員背景，陳表示初步考慮找資深、有豐富經驗法律、會計或商界人士，強調政府無意成為長久股東，不準備派政府官員入國泰航空。

陳指，考量到本港的航空網絡龐大而具效率，國泰作為以香港為基地的主要服務提供者，其持續穩定運作是維持航空網絡的要素之一。航空業為本地帶來商務客，亦支撐本地的物流及餐飲業，及高增值消費品提供配送。基於環球航空業陷入困難，參考外國政府做法、運房局及財庫局就政策層面的評估、以及金管局財務顧問的意見後，決定作出投資，以支持本地航空樞紐及獲取投資回報。

陳茂波表示，是次注資只有一個目的，就是要保住香港國際航空樞紐的地位，因本港航空事業佔本地生產總值(GDP)4.9%，機場上班的人達7.8萬，三跑建成後，可創造12.3萬個新增職位，國泰的航空地位重要，而且一間航空公司非一日可以建立，因牽涉很多航權、入場門檻高。

對於為何早前港航也陷入財困，政府卻未有出手，陳茂波指出，兩間公司不能相比，無論在規模及網路覆蓋都不一樣，香港航空的財困是一段長時間，而國泰是因新冠肺炎而令市場暫時失效所致。

陳茂波解釋，是次注資由土地基金授權，與海洋公園向立法會申請撥款的方式不同，因國泰是上市公司，有關變動需要停牌，中間的討論亦對於股價敏感，認為處理方法能保障公帑運用，在合適的機制內是穩妥，已向立法會發出了文件，並會在立法會上討論，強調並非繞過立法會。政府亦「別無他想」，坊間指政府注資國泰有政治考量是「猜想得太多」。

陳又指，注資私人企業的準則是「要減低關鍵行業內的系統性風險」，因為「無咗國際航班就真係全部跌晒」，而另一間航空公司的規模細，未能接手國泰的航權，反問「航權是否就拱手相讓？」若內地或外國航空公司取得本港的航權，而非本地公司，對於本港將有很大損失。而國際上有不少政府出手打救航空公司例子，如德國漢莎航空等。

他強調，是次屬於中期投資，預計國泰3年才還清債務。而政府的認股權屬於可轉售，若國泰業績好轉，股價上升，政府可以賣股權，從中有更好回報。

政府文件指出，現時結餘為2,200億港元的土地基金透過「未來基金」存放在外匯基金作投資，目前而言約40%土地基金於外匯基金作投資，其餘為長線投資，今次對國泰的投資是由投資組合中撥出。按相關條例，可使用其酌情決定權，使用土地基金按他決定的方式投資。

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