全球經濟大鑊！蝗災未完　新一輪大軍恐釀糧食危機

投資者小心，經濟危機恐接二連三。外國傳媒引述專家警告，蝗蟲大軍仍然來勢洶洶，新一波沙漠蝗災恐席捲非洲、亞洲及中東部分地區，料將重創多國農業收成和糧食安全，蝗蟲危機將如滾雪球般愈滾愈大！

報道指出，第一批蝗蟲大軍於去年12月現蹤，目前的旱季本不利牠們生存，但近期反常大雨，卻讓蝗蟲大舉繁殖，引發新一波蝗災。

據悉，棲息在西非至印度的沙漠蝗蟲破壞力最大，牠們喜歡在潮濕環境繁殖。這些蝗蟲的生命周期約3個月，蟲卵會在2周後孵化，約6周後化為成蟲，一天能吃進跟自己體重相當的食物，每日平均可飛行150公里覓食。

其中，肯亞正遭逢70年以來最嚴重蝗災，牲畜業賴以維生的草木正被蝗蟲搶食一空。埃塞俄比亞和索馬里則正面臨25年以來最嚴重蝗災，蝗蟲大軍也大肆破壞烏干達、印度和巴基斯坦的農作物。專家擔心，索馬里和南蘇丹的異常降雨和局勢不穩，恐破壞非洲東部和非洲之角遏止蝗災的成效。

聯合國糧農組織(FAO)蝗蟲預測專家Keith Cressman指出，未來幾個月，蝗蟲大軍料將北移至埃塞俄比亞和南蘇丹。由於南蘇丹食物價格高昂，恐加劇糧食危機。

饑荒預警系統(FEWS NET)估計，蝗蟲破壞的作物，可能在索馬里足以餵飽28萬人達6個月。

更重要的是，Cressman表示，愈來愈難以捉摸的天氣將是蝗蟲危機持續多久，以及影響規模的關鍵。蝗蟲大軍如今已經抵達印度和巴基斯坦邊界。

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