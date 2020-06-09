【fb直播】港匯偏強 恒指抽升唔使停？
2020年06月09日 16:44
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港匯強勢，加上承接隔晚美股升勢，市場氣氛正面，帶動港股周二(9日)重上二萬五關，全日最多升近500點！不過，計計埋埋港股已連升7日，真係唔洗抖一抖？抑或有理無至繼續吼Call？
股價低殘的國泰航空(00293)周二(9日)公布390億港元資本重組建議，涉供股及向港府發優先股！其中，供股價較停牌前大幅折讓逾46%，有貨股民走得快好世界？
物管行業迎來抽水潮，最新佳兆業美好(02168)公布以先舊後新方式配售1400萬股，股價急挫!行業前景仲可以睇高一線？有貨響手沽咗先？
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