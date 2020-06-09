【國泰撲水】國航承諾認購供股股份　涉35億元

此，該公司已不可撤銷地承諾在國泰供股中促使各相關附屬公司以認購價承購所有根據國泰供股其各自有權認購的國泰供股股份，認購價為每股國泰供股股份4.68港元。

如國泰供股獲落實，預計該公司相關附屬公司將承購共計7.5億股國泰供股股份，總代價預計為約35.14億港元。

緊隨國泰供股完成後，公司於國泰航空的持股比例將保持不變，即佔屆時國泰航空已發行總股數的29.99%。假設所有國泰供股股份均已獲接納及認股權證已全部轉股，緊隨國泰資本重組建議完成後，公司於國泰航空之持股比例將減至28.17%。

該公司的H股自周三(10日)上午9時正起恢復在聯交所買賣。

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