新股專輯：力天影業周三起招股　入場費3878元

該公司是次發行7,500萬股新股，其中10%為本地公開發售，集資最多2.88億元，所得約50%將用於製作電視劇、約37.5%用於未來3年購買電視劇版權或播映權、約7.5%用於增聘員工，以及約5%用於一般營運用途。

截至2019年12月底止，該公司全年發行45齣電視劇，其中5齣為自製，其餘則為買斷電視劇。溢利及全面收益總額為7,703.4萬元人民幣(下同)，按年增長13.94%；收入按年上升1.32%至3.9億元，其中71.3%來自買斷電視劇播映權許可。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626