維新大廈特色戶520萬拍賣售出　順發居搶高17%

港島區連平台特色單位獲買家承接。環亞拍賣今日(9日)舉行拍賣會，推出31項物業，沽出4項物業，包括銅鑼灣維新大廈低層連平台單位，實用面積256方呎，提供企理裝修，更設有特大平台861方呎，交吉開價490萬元，以520萬元拍出，呎價約20,313元。物業估值約540萬元。

此外，長沙灣順發居低層連平台單位銀主盤，實用面積484方呎，設有222方呎平台，交吉開價595萬元，吸引五組買家到場登記，終以700萬元拍出，呎價14,463元，搶高17.6%。物業估值約770萬元，即成交價較估值低9%。

同場工商車位物業亦獲承接，如柴灣高威閣3樓一個雙號車位，屬銀主盤，以開價138萬元拍出。

荃灣富利工業大廈14樓一個雙號單位，以38萬元拍出。而在拍賣前，該工廈物業售出兩個單位，成交價分別26萬及36萬元。

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