全球外匯市場風向標！人民幣能預示中美動向

財經媒體彭博報道，人民幣匯率已經成為全球外匯市場參與者愈來愈重視的一個風向標，尤其在中美關係對全球風險情緒日益重要的時候。

從2018年中美貿易摩擦升溫以來，每次衝突升級之際，人民幣匯率是否貶值及中國官方是否出手維穩，中間價信號如何，都成為全球外匯交易員密切關注的指標。人民幣對一眾新興市場貨幣走勢顯著的影響力，也在彭博進行的相關性研究中得到證實。

上個月底，中美局勢因香港問題再度緊張之際，中國人民銀行(即中國央行)設定的人民幣中間價沒有明顯偏強或偏弱的信號，導致離岸人民幣當日一度大跌0.7%，追平歷史低位，當日澳元最大跌1.3%，哥倫比亞貨幣披索最大下跌1.4%；隨後的近兩周，隨着中美衝突並未實質升級，離岸人民幣上漲約1.4%，澳元漲近5%，巴西雷亞爾漲逾9%(儘管巴西的疫情還在蔓延)。

跟蹤外匯市場長達20多年、近期加入新加坡銀行擔任首席經濟學家的Mansoor Mohi-uddin表示，人民幣是衡量全球風險情緒的重要指標，如果人民幣轉弱，市場會擔心中國對世界輸出通縮，這將對其他經濟體產生負面影響。

事實上，彭博的一項研究發現，人民幣匯率對於拉美貨幣、澳元和紐西蘭元等匯率的影響最大。從2017年中以來，當人民幣波動劇烈的時候，平均而言人民幣每波動1%，哥倫比亞披索和巴西雷亞爾將同向波動超過1%，澳元和紐西蘭元也將同向波動0.8%和0.7%。

AxiCorp全球首席策略師Stephen Innes在採訪中表示，人民幣對新興市場大宗商品出口國貨幣的影響大，主要是因為中國是它們的主要買家。近期中國經濟復甦的前景推升工業金屬，拉美貨幣從人民幣轉強和美元轉弱中獲益，後者也導致資金流入新興股票市場，進一步帶來美元的賣壓。

Stephen Innes指出，馬來西亞元對人民幣非常敏感，主要是因為馬來西亞對中國出口大量商品，馬來西亞元必須和人民幣基本保持一致；而由於南韓和中國有共同的區域特徵，韓圜就是高beta版本的人民幣(即波動較人民幣更大)。新加坡也高度依賴中國，因為大部分在新加坡加工的電子產品最終流向中國，因此新加坡元和人民幣這區域貨幣在一定範圍內掛鈎，對貿易往來極為重要。

Mansoor Mohi-uddin表示，如果你能夠正確判斷人民幣的走勢，就可以有力的判斷美國將怎樣處理其廣義貿易逆差，畢竟美中貿易逆差是全世界最大的。如果人民幣轉強，那麼美元可能會全面走弱。

豐業銀行策略師高奇表示，預計未來幾周反映美元兌一籃子貨幣的美匯指數將跌至95，並維持看多馬來西亞元、紐西蘭元等貨幣的倉位，並在7.07的位置賣出美元兌離岸人民幣，目標價位6.95元。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626