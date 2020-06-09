大角咀大志工業大廈重建　擬再增逾一成單位

相關文件顯示，上址地盤佔地約26,954方呎，擬建1幢不多於31層高樓宇，與已獲核准方案相比，住宅樓面增加約14%，至約230,452方呎，令單位量增加68伙。商業面積則減約七成至12,129方呎，總樓面維持242,582方呎。

資料顯示，該項目近年多次修改發展方案，於2016年獲批興建587個單位，於2017年減至520伙，及後在2018年進一步大減至304個單位，發展商去年提出將伙數增至636伙，並於今年初獲通過。

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