大角咀大志工業大廈重建 擬再增逾一成單位
2020年06月09日 17:38
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恒基地產(00012)大角咀角祥街25至29號大志工業大廈舊址，再次向城市規劃署委員會提出修訂方案，進一步將單位量提高至704伙，較今年初獲批方案再多10.7%。
相關文件顯示，上址地盤佔地約26,954方呎，擬建1幢不多於31層高樓宇，與已獲核准方案相比，住宅樓面增加約14%，至約230,452方呎，令單位量增加68伙。商業面積則減約七成至12,129方呎，總樓面維持242,582方呎。
資料顯示，該項目近年多次修改發展方案，於2016年獲批興建587個單位，於2017年減至520伙，及後在2018年進一步大減至304個單位，發展商去年提出將伙數增至636伙，並於今年初獲通過。
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