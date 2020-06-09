【國泰撲水】張智威：中長線業務前景不明　股價仍有壓力

他解釋，今次重組計劃中，港府認購國泰總值195億元的優先股，並提供78億元的過渡貸款，兩者的年利率約為3厘。此外，港府認購19.5億元的認股權證，行使價每股4.68元，較周一收市價8.81元有大折讓，站在政府角度而言方案不太差，「只要國泰唔死都可以收錢」。

不過，國泰同時提出以「11供7」供股集資，每股供股股份4.68元，比周一收市價折讓近47%，而且供股股份數量相當於已發行股份約63%。他認為，小股東面對如此大折讓，不可能不供股。

他表示，一般情況而言國泰以大折讓供股將對股價造成負面影響，惟今次公司獲政府注資打救，復牌後股價難料，相信短期內股價將十分波動。他又認為國泰股份不值得買入，主因疫情衝擊下全球航空業受挫，即使經濟轉好，國泰仍需要面臨廉航的挑戰，中長線業務前景不明朗，料股價仍具下行壓力。

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