新股專輯：京東次日孖展逾541億元　有券商借爆

其中，輝立借出160億元，大華繼顯借出100億元，耀才則借出近91億元。英皇及凱基分別借出48億元及40億元。

耀才證券行政總裁許繹彬直言，第二上市的新股與一般新股的「玩法」不一，普通新股通常「炒首日表現」，而第二上市的新股則「進可攻，退可守」。由於第二上市企業有一定商業規模，而京東的基本面良好，亦有大的發展空間，認為可以作中長線持有，並「抽一手半手」。

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