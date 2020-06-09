新股專輯：京東次日孖展逾541億元 有券商借爆
2020年06月09日 18:08
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香港第4隻同股不同權(WVR)股份京東(09618)周二(9日)次日招股。綜合11間券商數據，合共為其借出逾541億港元孖展額，以集資額公開發售部分約15.69億元計，相當於超額認購約33.47倍。
其中，輝立借出160億元，大華繼顯借出100億元，耀才則借出近91億元。英皇及凱基分別借出48億元及40億元。
致富證券董事及證券業務主管郭家安透露，該行7億元孖展預留額度已全數借出，惟客戶認購反應遜預期，相信部分客戶「想等埋網易分配結果」再部署。他預期，京東第二上市招股價較美股股價有一定折讓，而首掛表現則可參考阿里巴巴(09988)去年在港上市時的表現。
耀才證券行政總裁許繹彬直言，第二上市的新股與一般新股的「玩法」不一，普通新股通常「炒首日表現」，而第二上市的新股則「進可攻，退可守」。由於第二上市企業有一定商業規模，而京東的基本面良好，亦有大的發展空間，認為可以作中長線持有，並「抽一手半手」。
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