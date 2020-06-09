澳博股東會為何鴻燊默哀一分鐘　吳志誠轉非執董

何家二房次女兼公司主席何超鳳多次強調，父親離世各人都捨不得，但他早於2018年退出公司的管理，現任管理層一直對營運滿意。被問到公司董事重選的結果，她指仍在點票中，但相信她自己，聯席主席霍震霆、四太梁安琪、副主席蘇樹輝都會繼續留任，相信董事局不會有大的變遷。

事實上，澳博公布，主席何超鳳獲委任為公司授權代表，自6月10日起生效。另外公司同時公布，吳志誠由執行董事轉任為非執行董事，並退任營運總裁及授權代表，同樣於6月10日起生效。公司亦公布股東周年大會投票結果，所有決議案均獲得通過。包括重選何超鳳、霍震霆、梁安琪、蘇樹輝為執行董事的議案，均獲逾96%票數通過。

被問到執行董事「三太」陳婉珍今天為何沒有到場？何超鳳稱「陳博士(陳婉珍)今日有啲事嚟唔到」。

至於賭王離世，公司會否要向政府申請延遲賭牌續期。她表示，賭牌的申請是否要延遲，需視乎澳門政府的安排，公司會配合。

另外，傳媒亦關心今年澳門賭業的營運情況，蘇樹輝稱，「上半年個個都蝕本」，現在已經是最壞情況。下半年冀澳門對外通關，會令業務恢復。他直言，「今年都唔係好樂觀，希望出年可以有個反彈」。本年至今營業額等於上年的1/10。何超鳳補充目前賭枱復工量為一半。

此外，公司新項目上葡京何時開業，何超鳳表示，該項目經已完工，雖然有疫情但公司沒有停止申請需要的營業執照，故主導權在澳門政府。她冀放寬旅遊限制後，該項目可以開業。

梁安琪補充，該項目的招聘工作一直在進行中。當中包括招聘新畢業生。

對於公司衛星賭場的安排，何超鳳表示，看不到衛星賭場與新項目有抵觸，應該會繼續按以往的做法進行。